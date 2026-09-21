Batman'da okul kantini denetiminde 20 ruhsatsız kantin ile 1 işletmeye işlem yapıldı

Batman'da okul kantini denetiminde 20 ruhsatsız kantin ile 1 işletmeye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı başlarken kent genelindeki okul kantinlerinde temizlik, son kullanma tarihi, fiyat etiketi ve ruhsat kontrolü yaptı. Denetimlerde ruhsatsız çalışan 20 kantin ile tarihi geçmiş ürün satan 1 işletmeye işlem uygulandı.
Batman'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelindeki okul kentinlerinde, temizlik, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi ile ruhsat kontrolü yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız çalışan 20 kantin ile son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 işletme hakkında işlem yapıldı.
Ekiplerin denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA