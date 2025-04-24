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Batman'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Batman'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Batman'da Karatay İlkokulu'nda boğazına yabancı cisim kaçan 7 yaşındaki öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Karatay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi A.İ. (7), teneffüste okul bahçesinde oynarken boğazına yabancı cisim kaçtı.

A.İ, arkadaşları tarafından nöbetçi öğretmen Metin Elikçi'nin yanına getirildi.

Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı kız öğrenci, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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