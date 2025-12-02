Haberler

Batman'da Nitelikli Suçlardan 21 Kişi Yakalandı

Batman'da Nitelikli Suçlardan 21 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, nitelikli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, nitelikli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ekiplerce yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Haberler.com
title
