Batman'da Narkotik Operasyonunda 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği İKA'nın da katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik köpeği İka'nın katılımı ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan bir tırda narkotik köpeği İKA ile yapılan aramada tır kasasında yüklü eşyaların arasına zulalanmış 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ve 396 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN