Kızartma yağlarının içine zulalanmış 45 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu

Batman'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, kızartma yağlarının içine gizlenmiş 45 kilo metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, kızarma yağlarının içine gizlenmiş 45 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile arama yaptı. Ekiplerin aramasında, lokma yapımında kullanılan kızartma yağlarının içine gizlenmiş 45 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

