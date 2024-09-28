Batman'da Narkotik Operasyonu: 6 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramda 6 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Oalyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevke edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,