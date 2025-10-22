Haberler

Batman'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Batman-Bismil Karayolu'nda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Suat Büyükbaş, TIR'a çarparak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

BATMAN'da aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Suat Büyükbaş hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Bismil Karayolunda meydana geldi. Suat Büyükbaş, motosikletiyle seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Öte yandan Büyükbaş'ın Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Batman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Bismil Karayolunda meydana gelen elim trafik kazasında üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Suat Büyükbaş hayatını kaybetmiştir. Merhum, seyir halinde motosikletiyle aynı istikamette ilerleyen bir TIR'a çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 17.41'de vefat etmiştir. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Batman Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



