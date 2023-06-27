Batman'da minibüsün üzerine adeta kule kuruldu
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Batman'da minibüsün üzerine eşyaları üst üste koyarak yerleştiren sürücü, adeta kule inşa etti. Tehlikeli yük taşıma vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu... O anlar kamerada
BATMAN Batman'da minibüs üzerine eşyaları üst üste koyarak yerleştiren sürücü, adeta kule inşa etti. Tehlikeli yük taşıma vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da vatandaşların cep telefonuna yansıyan tehlikeli taşımacılık yürekleri ağza getirdi. Minibüsün üstüne yaklaşık 3 metre yükseklikte yük koyup kilometrelerce ilerleyen araç, trafik güvenliğini hiçe saydı. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı tehlikeli yolculukta minibüsteki yükün yola düşmemesi büyük şans oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel