Batman'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Batman'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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AK Parti İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşliği güçlendirdiğini belirtti.

Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Nasıroğlu, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardır. Bu güzel bayram günlerinde birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da pekiştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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