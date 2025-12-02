Haberler

Batman'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Oyuncak Dağıtıldı

Güncelleme:
ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Batman'daki Kültür Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere oyuncak dağıttı. Dernek ilk etapta 50 öğrenciye ulaşırken, toplamda 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı.

Derneğinin Batman İl Başkanlığınca Kültür Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

İl Başkanı Ferit Tuncer ve dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte, öğrencilere oyuncak hediye edildi.

Tuncer, minik öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye ettiklerini belirterek, "İlk etapta 50 öğrenciye ulaştık ancak hedefimiz toplam 500 öğrenciye hediyelerimizi ulaştırmak." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
