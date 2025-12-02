ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı.

Derneğinin Batman İl Başkanlığınca Kültür Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

İl Başkanı Ferit Tuncer ve dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte, öğrencilere oyuncak hediye edildi.

Tuncer, minik öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye ettiklerini belirterek, "İlk etapta 50 öğrenciye ulaştık ancak hedefimiz toplam 500 öğrenciye hediyelerimizi ulaştırmak." dedi.