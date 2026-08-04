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Hasankeyf'te 40 Derece Sıcakta Patoz Mesaisi

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Batman Hasankeyf'te çiftçiler, küçük ve eğimli arazilerde orak ve bıçakla biçtikleri buğday ve arpayı, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta patozda işleyerek tane ve samanı ayırıyor. Yoğun emek gerektiren çalışma, rüzgarsız günlerde sabah erken saatlerden itibaren sürüyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde biçilen buğday ve arpa 40 dereceyi aşan sıcaklıkta sap ve tanenin ayrıştırılması için patoza veriliyor.

Üçyol köyünün Kavak mezrasında tarımsal üretim yapan çiftçiler, küçük ve eğimli arazilerinde ürettikleri buğday ve arpalarını bir süre önce orakla ve traktör arkasına bağlanan bıçakla hasat etti.

Biçimin ardından kuruması için bir süre sapıyla güneşte bekletildikten sonra toplanan ürünler, çiftçiler tarafından patoza verilerek tane ve samanın ayrışması sağlanıyor.

Çiftçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen mesai yapmaya devam ediyor.

Üreticilerden Hamza Çelik, AA muhabirine, köyde traktör ve hayvanlarla ekim ve hasat yapıldığını söyledi.

Çiftçiliğin yoğun emek gerektirdiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Biçme makinesiyle günde 2 ile 5 dönüm arasında biçiyoruz. Rüzgarlı günlerde patoz yapmıyoruz. Rüzgar olmadığı zaman sabah saat 5'te çalışmaya başlıyoruz. Öğlen saatlerinde de çalışıyoruz. Şu an 41-42 derece sıcaklık var."

Zeki Çelik de biçerdöverin giremediği tarlaları orakla biçtiklerini belirterek, "İşimiz çok zahmetli. Öğle vakti, sıcakta çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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