Batman'da yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine kaymakamlık tarafından yiyecek ikramında bulunuldu. Devletin vatandaşın yanında olduğu belirtildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kardan dolayı yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarını bekleyen araç sürücülerine kaymakamlık tarafından yiyecek ikramında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla her koşulda vatandaşın yanında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
