Batman'da eğitime kar engeli
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçelerinde ve il merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede öğlenden sonra eğitime ara verildi.
Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim yapılan il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel