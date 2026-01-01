Batman'da karda mahsur kalan araçlar köylülerin yardımıyla kurtarıldı

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan araçlar, köylülerin yardımıyla traktörlerle kurtarıldı.

İl ve ilçe özel idare ekiplerince yapılan yol açma çalışmalarının ardından kar yağışının yeniden etkisini artırması nedeniyle zincir takmayan araç sürücüleri yolda kaldı.

Merkeze bağlı Akoba köyünde kamyonetiyle yolda mahsur kalan Bilal Sonğur, köylülerden yardım istedi.

Köylüler, traktöre bağladıkları halatla Sonğur'un aracını bulunduğu yerden kurtardı.

Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde de yolda kalan araçlar, köylüler tarafından traktöre bağlanan halatla güvenli bir şekilde çıkarıldı.