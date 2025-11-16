Batman'da Kadının Parmak Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

Batman'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.O. (52) İluh Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastaneye gelen ekip, yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkardı.