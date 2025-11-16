Batman'da Kadının Parmak Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı
Batman'da bir kadın hastaneye geldi çünkü parmağındaki yüzük sıkışmıştı. Sağlık ekipleri yüzüğü çıkaramayınca itfaiye çağrıldı ve ekipler motorlu mini aletle yüzüğü keserek çıkardı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.O. (52) İluh Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen ekip, yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkardı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel