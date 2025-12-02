Batman'da Kaçakçılık Operasyonlarında 30 Şüpheliye İşlem
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-30 Kasım tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 33 araçta yapılan aramada, değişik markalarda toplamda 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 169 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel