Batman'da Kaçakçılık Operasyonlarında 30 Şüpheliye İşlem

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheliye işlem

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından 15-30 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-30 Kasım tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 33 araçta yapılan aramada, değişik markalarda toplamda 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 169 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.