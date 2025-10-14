Haberler

Batman'da Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Batman'da bir otomobilin bagajında gizlenmiş 44 kilo kaçak nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da, polis ekiplerince durdurularak arama yapılan bir otomobilin bagajındaki yedek lastiğin içerisine zulalanmış 44 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, bagaj kısmında bulunan yedek lastik içinde gizlenmiş 44 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

