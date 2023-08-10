Batman'da intihar girişiminde bulunan genç, köprülü kavşaktan kendini aşağıya bırakarak yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da intihar girişiminde bulunan genç yaralandı

BATMAN Batman'da intihar girişiminde bulunan genç, köprülü kavşaktan kendini aşağıya bırakarak yaralandı.

Olay, kent merkezi Esentepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle demir bariyerlerin arkasına geçen ismi öğrenilmeyen genç, intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerin arkasından sarkan vatandaş ekiplerin gelmesiyle kendini aşağıya bıraktı. Beton zemine çarptıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan gencin çeşitli yerlerinde kırıkların oluştuğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.