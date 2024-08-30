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2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

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Batman'da 2 yaşındaki çocuk oyun oynarken düdüklü tencereye sıkıştı. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Batman'da oyun oynarken düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

DÜDÜKLÜ TENCEREYE SIKIŞTI

Alınan bilgiye göre, Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı. Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye batman Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Anty-Partizan:

Bari Cocugun Yuzunu Birseyler Bulup Korumaya Calissaydiniz..Bunlara Devlet Kurs - Ders - Egitim Vermiyor mu ?

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7
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

tencerenin altına ufak bir delik gerekliydi

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yanıtYanıtla
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