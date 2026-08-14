Batman'da fıstık hasadı öncesi ilaçlama mesaisi
Batman'da fıstık hasadı öncesinde üreticiler, zararlı böcek ve hastalıklara karşı bahçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor.
Batman'da fıstık hasadı öncesinde üreticiler, zararlı böcek ve hastalıklara karşı bahçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor.
Eylül ayında başlaması planlanan fıstık hasadı öncesinde üreticiler, ürün kalitesini artırmak ve rekolte kaybını önlemek amacıyla zararlılarla mücadelesini sürdürüyor.
Üreticiler, sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi geçtiği havada, traktörlerin arkasına bağladıkları holder (pülverizatör) sistemleriyle bahçelerini ilaçlayarak hasada hazırlık yapıyor.
Kaynak: AA