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Batman'da Güneşli köyü kırsalındaki örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Batman'da Güneşli köyü kırsalında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BATMAN'da kırsal alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Güneşli köyü kırsalında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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