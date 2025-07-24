Batman'da Genç Kızlar Arasındaki Kavga Cep Kamerasına Yansıdı

Batman'da Genç Kızlar Arasındaki Kavga Cep Kamerasına Yansıdı
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Batman'da dört genç kızın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BATMAN'da 4 genç kızın kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan genç kızlar, kısa süre sonra birbirine saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı anlar yer aldı. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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