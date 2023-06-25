Batman'da genç çiftin düğünü çocukların başlattığı kavga nedeniyle iptal oldu

Batman'da genç çifttin düğünü, çocukların başlattığı, büyüklerin sopalarla dahil olduğu kavga nedeniyle iptal oldu. Olay, Batman kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonunda çocuklar tarafından çıkan tartışmaya büyüklerde katıldı. Büyüklerin katıldığı tartışma düğün salonunun dışına taşarak sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga nedeniyle düğünlerini iptal eden genç çift düğün salonundan ayrıldı.