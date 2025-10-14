Haberler

Batman'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapılan jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Operasyonlar, JASAT ve yerel jandarma karakollarının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

BATMAN'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, Beşiri, Merkez ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlıklarının desteğiyle 10-11 Ekim tarihlerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 'hırsızlık' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şüpheli Beşiri ilçesi İkiköprü yol kontrol noktasında yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüpheli Merkez ilçe Hürriyet Mahallesi'nde, çeşitli illerde işlediği suçlar nedeniyle 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. isimli şüpheli de Hilal Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.