Batman'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 151 araç hizmete alındı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 151 araç törenle hizmete alındı.

Valilik bahçesinde düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, yurt genelinde jandarma ve emniyet teşkilatlarına 9 bin 200 aracın kazandırıldığını ve bu kapsamda Batman'a da 151 aracın tahsis edildiğini belirtti.

Canalp, araçlardan 126'sının emniyete, 25'inin de jandarmanın hizmetine verildiğini kaydetti.

Kent merkezi ve ilçelerde emniyet ve jandarmaya ait hizmet binalarında yaptıkları yenileme çalışmalarına da değinen Canalp, şöyle konuştu:

"Emniyetimizin ve jandarmamızın ihtiyaç duyduğu karakolları ve hizmet binalarını yenileme sürecine girdik. Şükürler olsun şu anda ilçelerimizde, şehir merkezimizde bir taraftan yapımı bitmiş olan, son aşamaya gelmiş olan karakollarımız var. Diğer taraftan da yeni planladıklarımız var. Polisimiz için kent merkezinde 4 yeni hizmet binası inşa edeceğiz."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un yaptığı duanın ardından araçların teslimi yapıldı.