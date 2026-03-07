Haberler

Batman'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Batman'da yapılan yol uygulamasında, bir tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu göçmenlerin İran'dan kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlendi. Tırın sürücüsü tutuklandı.

Batman'da bir tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir tırda arama yapıldı.

Aramada, araçta 25 düzensiz göçmen olduğu, göçmenlerin İran sınırından kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresince yapılan idari işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sürücü M.Ş.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
