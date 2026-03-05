Haberler

Batman'da yetimler ve aileleri İHH'nin iftar programında buluştu

Güncelleme:
Batman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen iftar programına yaklaşık 700 kişi katıldı. Yetimlere destek olmanın önemine vurgu yapıldı.

Batman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Yaklaşık 700 kişinin katılımıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Batman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Latif Kaya, yetimlere sahip çıkmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek, Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen organizasyonla çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

İftar programı, çocuklara yönelik etkinlikler ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
