Batman'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlı, telefonla bir vatandaşı dolandırarak yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı. Zanlılar Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2025'te kendilerini komiser olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı telefonla arayarak Batman'da bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini, kimliğinin olay yerinde bulunduğunu ve altınlarının mukayese edilmesi gerektiğini söyleyerek yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 106 gram altın ve 12 Cumhuriyet altınını alarak ortadan kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren S.T. ve M.V.A'nın, Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
