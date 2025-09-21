Batman'da Çiftçiler Yaban Domuzlarına Karşı Nöbet Tutuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde üreticiler ürünlerini yaban domuzlarından korumak için nöbet tutuyor, çeşitli önlemler alıyor.

İlçede gece bağ, bahçe ve bostanlara giren domuz sürüleri, ürünlere zarar veriyor.

Üreticiler hasat öncesinde domuz sürülerinin ürünlerine zarar vermemesi için kurdukları ses ve ışık sisteminin yanı sıra gece de arazide nöbet tutuyor.

Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy'ün muhtarı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, bölgenin geçim kaynağının tarım olduğunu söyledi.

Tarlada şu anda kavun ve karpuzda hasadın sürdüğünü anlatan Yılmaz, bir süre sonra fıstık ve üzüm hasadının başlayacağını belirtti.

Çiftçilerin bir yandan tarlada çalıştığını, diğer yandan da gece tarla, bağ ve bahçelere girerek mahsule zarar veren domuz sürüleriyle uğraştığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fıstıkta hasat yaklaştı. Bazı bahçeleri köylülerimizle gezdik. Gördük ki gece fıstık bahçelerine giren domuzlar mahsule zarar vermiş, ağaçların dallarını kırmış. Üzüm bağlarına zarar vermişler ayrıca hasadı devam eden kavun ve karpuzları da toplanamaz hale getirmişler. Vatandaşlar domuzlara karşı çeşitli önlemler alarak bağ ve bahçeleri korumaya çalışıyor. Kimisi nöbet tutarak kimisi ses kimisi de ışıklandırma sistemi kurarak tarlasını korumaya çalışıyor."

"Karpuz ve kavunların bir kısmını yemişler bir kısmını da parçalamışlar"

Yüceköy'de çiftçi Mehmet Emin Gezer de 50 dönüm arazisinin olduğunu, domates, patlıcan başta olmak üzere fıstık, üzüm, kavun ve karpuz yetiştirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 5-6 yıldır domuz sürülerinin tarlalarına girdiğini anlatan Gezer, "Domuzlar genellikle gece geliyor. Tarladaki ürünlere zarar veriyorlar. Karpuz ve kavunların bir kısmını yemişler bir kısmını da parçalamışlar. Fıstık bahçelerinde de ağacın dallarını kırıyorlar. Bu da ağaca zarar veriyor." diye konuştu.

Domuz sürülerine karşı çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Gezer, araziye silah sesi çıkaran bir sistem yerleştirdiklerini, cihazın aralıklarla silah sesi çıkardığını söyledi.

Gezer, "Bazı yerlere de ışık sistemi yerleştirdik ayrıca tarlada av tüfekleri ile nöbet tutuyoruz. Çiftçiyiz, çalışıyoruz. Her gün nöbet tutmak da zordur. Şu anda fıstık ve üzüm nöbeti tutuyoruz. Hasadın ardından nöbetimiz de bitecek." ifadelerini kullandı.

"Domuzların kırdığı ağaçları söküp yerine yenilerini dikeceğiz"

İlçeye bağlı Kırkkat köyünün Öteyaka mezrasında yaşayan Hamdullah Acar ise bazı ürünlerin hasadını yaptıklarını, domuz sürüsünün fıstık bahçesine zarar verdiğini kaydetti.

Bir süre sonra fıstık hasadına başlayacaklarını dile getiren Acar, şunları anlattı:

"Ondan sonra da domuzların kırdığı ağaçları söküp yerine yenilerini dikeceğiz. Mahsul bu sene iyi. Kuraklık vardı ama yine de iyi ama domuzlar maalesef bir kısmına zarar verdi. Biz de daha fazla zarar vermesinler diye tarlada nöbet tutuyoruz. Domuz sürüsünü görünce havaya ateş açıyoruz, ıslıklar çalıyoruz, tenekelere vuruyoruz."