Batman'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Yandı

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Batman'da Yenişehir Mahallesi'nde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday yandı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan buğday ekili bir arazide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm ekili buğday yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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