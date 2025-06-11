Batman'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Yandı

BATMAN'da çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday yandı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan buğday ekili bir arazide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm ekili buğday yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,