Batman'da Bitkin Bulunan Çakal Rehabilite Edilerek Doğaya Döndürüldü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Batman Güneşli Köyü'ndeki bir su kuyusunda bulduğu bitkin haldeki çakalı rehabilite edip doğal yaşam alanına bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Batman Güneşli Köyü'ndeki bir su kuyusunda bitkin halde bulunan çakal, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Veteriner hekimlerimizin titiz bakımı ve kontrollerinin ardından rehabilitasyonu tamamlanan çakal, doğal yaşam alanına geri bırakıldı ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel