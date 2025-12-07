Batman'da babasını silahla öldüren zanlı yakalandı
Batman'da bir apartmanda meydana gelen olayda, 33 yaşındaki C.E, babası Aziz E'yi tüfekle öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Batman'da babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E'yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı.
Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
