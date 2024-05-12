Batman'da Ayngebire Bahar Şenliği düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayngebire Mesire Alanı'nda, Batman Valiliğinin destekleri Kozluk Kaymakamlığının koordinesinde Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Ayngebire Bahar Şenliği yapıldı.

Şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ile alandaki stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Etkinlik sonunda turizme açılması planlanan Ayngebire Şelalesine yürüyüş düzenledi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ile eşi Yeter Işık, Kültür Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.