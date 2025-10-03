Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Canalp, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl eylül ayında, 2024 yılı eylül ayına oranla asayiş olaylarında yüzde 30'luk bir azalma olduğunu, olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi 10 önemli suçta ise geçen yılın eylül ayında 323 olay yaşandığını, bu yılın eylül ayında bu sayının 245'e düştüğünü belirten Canalp, bu olayların da tamamının aydınlatıldığını ifade etti.

Canalp, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde geçen yılın eylül ayında 115 olay meydana geldi, bu yılın eylül ayında bu suçlardan gerçekleşen olay sayısı 52'ye düştü. Bu olayların yüzde 96'sı aydınlatıldı. Bu yılın eylül ayında mahkemelerce araması bulunan 635 kişi yakalandı. Bu yılın 9 ayında aranan 5 bin 577 kişi yakalandı." dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında eylül ayında toplam 107 olaya müdahale edildiğini, 106 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 6 kişinin tutuklandığını aktaran Canalp, bu yılın eylül ayında kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında gümrük kaçağı 24 bin 94 paket sigara, 5 bin 750 litre akaryakıt, 2 bin 75 çeşitli türde ürün ile 50 tarihi eser, 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 363 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Canalp, eylül ayında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde 7 olaya müdahale edildiği bilgisini paylaşarak, 9 kişi hakkında işlem yapıldığını, 3 zanlının tutuklandığını, 28 yabancı uyruklunun ise geri gönderme merkezine teslim edildiğini belirtti.

"Siber suçlarla mücadele başlığı altında 2025 yılı eylül ayındaki olay sayımız 132, tutuklu sayımız ise 14'ü buldu. Son bir yıllık dönemde ise tutuklanan kişi sayısı 220, olay sayısı ise 1787'dir." diyen Canalp, terörle mücadele çalışmaları kapsamında da bu yılın eylül ayında 34 olayın meydana geldiğini, 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1 zanlının ise tutuklandığını bildirdi.

Kentte yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Canalp, şunları kaydetti:

"2024 yılı eylül ayında yaptığımız işlem sayısı 199 iken 2025 yılı eylül ayında işlem sayımız 248'dir. Adli işlem yapılan şüpheli sayısı 257, tutuklu sayımız ise 19'dur. Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda, 27 kilo 723 gram skunk, 19 kilo 102 gram esrar, 83 gram metamfetamin, 65 gram bonzai, 18 sentetik ecza, toplamda 46 kilo 973 gram uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

Gazetecilerin Küresel Sumud Filosu'na ilişkin sorusu üzerine Vali Canalp, Küresel Sumud Filosu'nda bulunanları selamladığını söyledi.

Canalp, "Yapılması gereken çok güzel bir iş yaptılar. Batman'dan da bir evladımız, bir doktorumuz bu filoda yer aldı. Dışişleri Bakanlığımız hem bizim doktorumuz hem de diğer alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarını yürütüyor." dedi.