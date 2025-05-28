Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı

Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı
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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne karnında anemi teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kordondan kan nakli gerçekleştirildi. Operasyon sonrası anne ve bebek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Batman'da anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli gerçekleştirildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rutin gebelik kontrolü için başvuran 29 yaşındaki Birgül Bilgehan'ın bebeğine anemi teşhisi konuldu.

Bilgehan'ın karnındaki bebek için Perinatoloji Uzmanı Operatör Dr. Bülent Babaoğlu kan nakli yapılmasına karar verdi.

Bir önceki hamileliğinde bebeğini kansızlık nedeniyle kaybeden annenin karnındaki bebeğe kordondan kan nakli uygulandı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Babaoğlu, anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasının Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce farklı şehirlerde de bu ameliyatı yaptığını anlatan Babaoğlu, şöyle konuştu:

"30. haftada yapılan detaylı Doppler muayenelerinde bebekteki anemi şüphesi artmış ve beyin içerisindeki Doppler değerleri yükselmiştir. Aile ile görüşülerek, anestezi altında ultrason eşliğinde bebeğin kordonundan kan örneği alınmış ve laboratuvar testleri anemiyi doğrulamıştır. Uygun protokolle kan transfüzyonu yapıldı. İşlem sonrasında anne ile bebeğin sağlık durumları iyi."

Birgül Bilgehan'ın eşi Rıza Bilgehan da Dr. Babaoğlu'na teşekkür ederek, "Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasına karar verildi ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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