Üye Girişi
Haberler

Batman'da Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı Yeni Dönemi Başladı

Batman'da Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı Yeni Dönemi Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen toplantıda, Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı'nın yeni dönemine dair bilgi verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kitap okuma etkinlikleriyle öğrencilerin edebiyat, kültür ve sanatla iç içe olmalarını hedeflediklerini belirtti.

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında düzenlenen toplantı ile "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nda yeni dönem başladı.

Kitap okuma noktasında düzenlenen toplantıda, Anadolu Mektebi'nin kuruluş amacı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, Anadolu Mektebinin devlet okulları ve üniversitelerde, kitap okuma aktiviteleri başta olmak üzere çeşitli kültürel faaliyetlerle öğrencilere geniş bir perspektif kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Kurtaran, şunları kaydetti:

"Anadolu Mektebi, öğrencilerimizin edebiyat, kültür ve sanatla iç içe olmalarını teşvik eden bir oluşum. Kitap okuma alışkanlığını kazandırırken, seminerler, paneller, film ve belgesel gösterimleri gibi zengin etkinliklerle öğrencilerimizin kültürel birikimlerini artırıyoruz. Anadolu Mektebinin lise düzeyinde yaptığı çalışmalar 16 önemli yazar ve edebiyatçının eserlerini kapsıyor. Öğrenciler, bu eserleri okuyup değerlendirirken, yazma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca ortaokul düzeyinde ise edebiyatçıların özenle seçtiği yaklaşık 170 çocuk kitabı üzerinden etkinlikler düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerle bu kitaplar üzerine derinlemesine çalışmalar yapılıyor. Öğrenciler, okudukları eserler üzerinde eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de güçlendiriyorlar."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Mahmut Kurtaran Kültür Sanat Edebiyat Kültür Eğitim Güncel batman

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı ne zaman? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.