Alkol alıp kaza yaptıkları otomobili kurşunladılar; 2 gözaltı
Güncelleme:
Batman'da alkol aldıktan sonra tartışan 3 kişi, kullandıkları araçla kaza yaptı. Sürücü yolda kaçarken, diğer iki kişi kaza yapan araca tabancayla ateş edip taşla zarar verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve bazı şüphelileri gözaltına aldı.

BATMAN'da, alkol aldıktan sonra bindikleri otomobilde tartışan 3 kişi, araçla kaza yaptı. Sürücü araçtan inip uzaklaştı, diğer 2 kişi ise otomobile tabancayla ateş edip, taş atarak zarar verdi.

Olay, dün sabah, İrmi Mahallesi'nde meydana geldi. 31 ASK 117 plakalı otomobili camları kırık, ateş edilmiş ve terk edilmiş halde bulanların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerinde aracın sağ ön tarafının kazalı, sağ ön kapısında mermi giriş izleri görüldüğü ve camlarının kırık olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinde 12 boş kovan tespit edildi. Araştırmada Karayün köyünde Ü.Y., H.D., İ.Y. ve İ.K.'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. İ.K.'nin üzerindeki aramada ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. İ.K. gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre F.Ö. ile T.S. ve H.D.'nin birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, F.Ö.'nün yaptığı kaza sonrası aracını terk edip olay yerinden ayrıldığı, ardından T.S. ile H.D.'nin araca ateş ederek ve taş atarak zarar verdikleri tespit edildi. H.D. yakalandı, T.S. ve F.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltındaki İ.K. ve H.D.'nin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
