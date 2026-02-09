Haberler

Batman'da liseli öğrencinin sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Batman'da bir lisede akıllı tahtanın metal bölümüne parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Olay, öğleden sonra Batman'ın Belde Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Sınıfta bulunan akıllı tahtanın metal bölümüne parmağı sıkışan öğrenci, parmağını kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine okula sevk edilen itfaiye ekipleri, metal parçayı keserek öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

