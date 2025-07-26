Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Batman'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü ve Batman'ın huzur ve kalkınma merkezine dönüşümü vurgulandı. Toplantıda, AK Parti'ye katılan CHP'li belediye meclis üyelerine rozetleri takıldı.

Batman'da "Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda etkin bir rol üstlendiğini belirterek, "Bu hafta yine Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında taraflar İstanbul'da bir araya geldi. Bu, Türkiye'nin artık küresel ölçekte söz sahibi olduğunu gösteriyor. Güçlü bir lideri olan, saygı duyulan bir ülkeyiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli göstergesi de budur." dedi.

AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel de bir zamanlar terörün gölgesinde yaşayan Batman'ın bugün huzurun, kalkınmanın, üretimin ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık terörle değil kalkınma ile anılacağını ifade eden Özel, "Türkiye birlik ve beraberlikle yükselecek. Özellikle Batman gibi kadim şehirlerimiz, geçmişte acılarla sınansa da artık huzurun, kardeşliğin ve istikrarın merkezi olacak." diye konuştu.

Toplantının ardından CHP'den AK Parti'ye katılan Hasankeyf Belediye Meclis üyeleri İlyas Saruhan, Şehmus Kartal ve Mehmet Zeki Aytimur'a rozetleri takıldı.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, partinin ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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