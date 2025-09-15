Batman'da Aileyi Vuran Silahlı Saldırının Detayları Açığa Çıkıyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen, sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler Eskihamur köyünde toprağa verilecek.

Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.