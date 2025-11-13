Haberler

Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem

Güncelleme:
Batman'da trafik ekipleri, abartı egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 71 bin 451 lira ceza uyguladı.

Batman'da, polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu bozan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplamda 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

