Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere Büyük Ceza

Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 104 bin 256 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürüyor.

Uygulamalar sırasında, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle araçlarına abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen otomobil ve 4 motosiklet sürücüsü durduruldu.

Ekipler, 5 araç sürücüsüne toplam 104 bin 256 lira ceza uyguladı.