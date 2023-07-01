Batman'da oyun oynadığı esnada su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, kanaldan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, dalgıçlar, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Batman'da 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü

BATMAN - Batman'da oyun oynadığı esnada su kanalına düşen çocuk, kanaldan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Batman'ın kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalının etrafında oyun oynayan 8 yaşındaki Abdullah Ekinci su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, dalgıçlar, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 8 yaşındaki Ekinci hastaneye kaldırıldı. Ekinci'nin hastaneye götürülürken baygın olduğu belirtildi.