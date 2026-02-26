Batman'da bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 kilo 100 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Sürücü gözaltına alınarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 50 kilo 100 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 2 araç plakası ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
