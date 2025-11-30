Haberler

Batman'da 40 Yılını Dolduran Çiftlere Özel Etkinlik

Batman'da 40 Yılını Dolduran Çiftlere Özel Etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanlığı, 'Aile Yılı' kapsamındaki 'Bir Ömre Bedel 40 Yıl' programında evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 çifti ağırladı. Aile bağlarının korunması ve uzun soluklu evliliklerin önemine vurgu yapıldı.

Batman'da AK Parti İl Başkanlığınca çiftlere yönelik "Aile Yılı" kapsamında, "Bir Ömre Bedel 40 Yıl" programı düzenlendi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen programda evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 çift akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aile bağlarının korunması, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve uzun soluklu evliliklerin örnek alınması amacıyla düzenlenen program beğeni topladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada aile kurumunun önemini vurguladı.

Sabah da gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Nasıroğlu, "Sabah gençlerle kahvaltı yaptık, akşam da büyüklerimizle aynı sofradayız, bu bizim için büyük bir onur. 40 yıl boyunca aynı yastığı paylaşmak sabrı, sevgiyi, fedakarlığı ve karşılıklı saygıyı taşımak demektir. Sizler, genç nesillere örnek olan birer çınarsınız. Aile en önemli meclistir. Sizlerin duası bizim için dünyalara bedeldir." dedi.

Nasıroğlu, aile bağlarının korunmasının toplumun geleceği için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise 40 yılı aşan evliliklerin bir emek ve sevgi yolculuğu olduğunu belirterek, "Burada bir araya getirdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, aile kurumunun canlı birer nişanesi. Her birinin hayat hikayesi, yeni yuva kuracak gençlerimize rehberdir. Aile bu toprakların mayasıdır." diye konuştu.

Programın sonunda çiftler için pasta kesildi, onlara hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Dilara:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak NelsonFY'nin stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 432.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, WhatsApp üzerinden (0852-9446-4893) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.