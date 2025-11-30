Batman'da 40 Yılını Dolduran Çiftlere Özel Etkinlik

Batman'da AK Parti İl Başkanlığınca çiftlere yönelik "Aile Yılı" kapsamında, "Bir Ömre Bedel 40 Yıl" programı düzenlendi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen programda evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 çift akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aile bağlarının korunması, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve uzun soluklu evliliklerin örnek alınması amacıyla düzenlenen program beğeni topladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada aile kurumunun önemini vurguladı.

Sabah da gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Nasıroğlu, "Sabah gençlerle kahvaltı yaptık, akşam da büyüklerimizle aynı sofradayız, bu bizim için büyük bir onur. 40 yıl boyunca aynı yastığı paylaşmak sabrı, sevgiyi, fedakarlığı ve karşılıklı saygıyı taşımak demektir. Sizler, genç nesillere örnek olan birer çınarsınız. Aile en önemli meclistir. Sizlerin duası bizim için dünyalara bedeldir." dedi.

Nasıroğlu, aile bağlarının korunmasının toplumun geleceği için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise 40 yılı aşan evliliklerin bir emek ve sevgi yolculuğu olduğunu belirterek, "Burada bir araya getirdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, aile kurumunun canlı birer nişanesi. Her birinin hayat hikayesi, yeni yuva kuracak gençlerimize rehberdir. Aile bu toprakların mayasıdır." diye konuştu.

Programın sonunda çiftler için pasta kesildi, onlara hediye takdim edildi.