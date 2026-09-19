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Batman'da 4. kattan düşen kalıp ustası Recai Terece hastanede hayatını kaybetti

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Batman Bayındırlık Mahallesi'nde 17 Eylül'de yapımı devam eden binanın 4. katından düşen kalıp ustası Recai Terece (47), kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Terece'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü, soruşturma sürüyor.

BATMAN'da inşaatın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Recai Terece (47), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 17 Eylül'de Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Recai Terece, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Terece, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Terece, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Terece'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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