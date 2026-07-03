Batman'da 32 hükümlü yakalandı
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 15-30 Haziran'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 32 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak