Batman'da 31 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Batman'da, 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
