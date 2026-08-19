Batman'da 18 Bin 910 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 910 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 16 Ağustos'ta Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 18 bin 910 paket sigara ele geçirildi.

1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA