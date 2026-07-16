Haberler

Batman’da 15 Temmuz Anma Programı: İrade Bizim, Zafer Bizim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla anma programı düzenledi. Vali Canalp, 10. yıl dönümünde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, hain darbe girişimine karşı milletin direnişini ve demokrasi zaferini anlattı.

BATMAN Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla anma programı düzenlendi.

Batman Valiliği tarafından, Atatürk Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu. Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi, dualar edildi. Programa ayrıca Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

'DEMOKRASİ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILAN BİR SAYFA BIRAKTIK'

Programda konuşan Vali Ekrem Canalp, "Bugün 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü. Bu bizim için sadece bir yıl dönümü değildir. Bugün bizim için aynı zamanda hafızalarımızı diri tutma günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi tahkim etme günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda millet olma şuurunu gelecek nesillere aşılama günüdür. 15 Temmuz gecesinde milletimizin bekasına, iradesine, ülkemizin geleceğine kast edilmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış olan hain bir örgüt bizim tanklarıyla, uçaklarıyla, füzeleriyle bu devlete ve bu millete diz çöktürmeye çalıştı. Bu örgütü kontrol altında tutanların amacı sadece bir darbe teşebbüsünden ibaret değildi. Bunların çok daha büyük bir amacı vardı. Onların amacı Türkiye'den bir Afganistan, Türkiye'den bir Suriye, Türkiye'den bir Irak, Türkiye'den Libya çıkartabilmekti. Temel amaç Türkiye'de bir iç karışıklık çıkartabilmekti ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; aziz milletimiz Alevi'siyle, Sünni'siyle, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla çocuğuyla, doğulusuyla batılısıyla meydanlara, caddelere, havalimanlarına ve kamu binalarına akın etti. Bu karanlık gecenin sabahında bizler dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir sayfa bıraktık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

turizm cennetinde kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı